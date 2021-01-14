Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что у него назначена встреча с министром спорта Олегом Матыцином, на которой он будет обсуждать вопросы судейства в фигурном катании.

«Мы пашем, мы работаем. Но когда нас просто убирают, нужно обращаться к руководству. И я буду это делать. Я буду встречаться с представителями администрации президента, курирующими спорт. Я не за одну свою школу буду разговаривать. Я обязан отстаивать своих спортсменов, мы не просто так выходим на тренировки и пашем», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Евгений остался недоволен оценками на чемпионате России, которые получили его спортсменки, в частности, Александра Трусовой. Плющенко считает, что за одни и те же недочеты фигуристам Тутберидзе оценки не снижают, а спортсмены Плющенко получают минус.

Напомним, что чемпионат России в этом сезоне выиграла Анна Щербакова. На втором месте Камила Валиева. Александра Трусова заняла третье место.