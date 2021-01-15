Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила о том, что российскому биатлону необходима реформа после Олимпийских игр в Пекине.
В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Резцова отметила, что у россиян на Кубке мира в последних гонках ничего не получается, команду преследует злой рок.
«Девчонки были на девятнадцатом месте… О чем тут говорить? У нас нарушена система подготовки. Верните советскую методику! А то сейчас все грамотные, ничего не слушают», — отметила Резцова, подчеркнув, что все забыли о постоянных медалях в биатлоне.
По мнению Резцовой, у президента СБР Виктора Майгурова все идет так же, как и у его предшественника Владимира Драчева. «Нашему биатлону нужна реформа! Перед Олимпиадой это делать сложно, но на следующие четыре года обязательно нужно менять многое, если не все», — заключила Резцова, добавив, что руководители приходят и обещают, но ничего не меняется.
Анфисочка, господи! Какая советская методика союза была в биатлоне? Во времена его становления (биатлона) у нас в стране девчонки бежали примерно одинаково с представительницами других стран., а то и продували ногами и стрельбой. Вся система советского биатлона заключалась в том, что рассвет его пришелся на тот период, когда в него зашли лыжницы. Ишмуратова Светлана , Черноусова Света, Пылева Ольга, Ромасько Ольга, Соколова Наталья это все те, кто вытянул биатлон на новый уровень в первую очередь той функциональной базой, что заложили тренера лыжники. Не говорю, что не было биатлонисток. Но они брали только стрельбой , ноги ни в какие ворота. Куклева… Читать далее »