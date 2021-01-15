Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила о том, что российскому биатлону необходима реформа после Олимпийских игр в Пекине.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Резцова отметила, что у россиян на Кубке мира в последних гонках ничего не получается, команду преследует злой рок.

«Девчонки были на девятнадцатом месте… О чем тут говорить? У нас нарушена система подготовки. Верните советскую методику! А то сейчас все грамотные, ничего не слушают», — отметила Резцова, подчеркнув, что все забыли о постоянных медалях в биатлоне.

По мнению Резцовой, у президента СБР Виктора Майгурова все идет так же, как и у его предшественника Владимира Драчева. «Нашему биатлону нужна реформа! Перед Олимпиадой это делать сложно, но на следующие четыре года обязательно нужно менять многое, если не все», — заключила Резцова, добавив, что руководители приходят и обещают, но ничего не меняется.