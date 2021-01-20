Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о новом командном турнире, который стартует в Москве 5 февраля.

«Жеребьёвка — оптимальный вариант. Не нужно устраивать какие-то соревнования между группами Плющенко и Тутберидзе. Просто делить всех, и всё. Либо пусть сама федерация разделит примерно по силе, ради интереса», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что новый турнир — хорошая и интересная идея, несмотря на то, что он носит развлекательный характер. Тренер пояснил, что спортсмен на публике набирает форму быстрее, чем на тренировках.

По мнению Жулина, командный турнир покажет, над чем ещё нужно работать, чтобы не допустить ошибок на главных соревнований. Он подчеркнул, что проведение «Кубка Первого канала» — очень мощный ход ФФККР.

Турнир будет проходить с 5 по 7 февраля со зрителями, прямая трансляция будет доступна на Первом канале. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей.