На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сегодня, 23 января, состоится эстафета у мужчин. Начало гонки в 17:05 по московскому времени.

Спортсменам предстоит пройти четыре этапа по два огневых рубежа. Каждый этап имеет расстояние в 7,5 километров. На каждом огневом рубеже по три дополнительных патрона. В случае использования всех дополнительных патронов и следующего за этим промаха биатлонисту придется бежать штрафной круг.

Сборную России на первом этапе представит Антон Бабиков. Далее он передаст эстафету Матвею Елисееву. На третьем этапе победит триумфатор индивидуальной гонки Александр Логинов. «Забойщиком» сборной России выступит Эдуард Латыпов.