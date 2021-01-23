Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, выигравший скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), прокомментировал инцидент с участием своего соотечественника Ханса Кристера Холунда и россиянина Александра Большунова.

Спортсмены шли в лидирующей группе, но на одном из заключительных спусков Большунов и Холунд столкнулись. В результате чего оба спортсмена оказались вне тройки призеров. По мнению Иверсена, Большунов хорош на лыжне, но иногда может представлять опасность.

«Большунов постоянно создаёт опасность, не видит людей на трассе и рвётся вперёд. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьёзно. Приходится держать дистанцию, когда идёшь рядом с россиянином», — сказал Иверсен, слова которого приводит NRK.

Напомним, Большунов занял пятое место, Холунд — шестое. В число призеров вошли норвежцы Шюр Рёте и Пол Голберг.