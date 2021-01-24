В игре 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль». Матч состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился со счётом 3:2.

«Ливерпуль» открыл счет — на 18-й минуте это сделал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах с передачи Роберто Фирмино. На 26-й минуте Мэйсон Гринвуд посел передачи Маркуса Рашфорда сравнял результат.

В начале второго тайма Рашфорд вывел хозяев вперед. На 58-й минуте Салах сделал дубль и сравнял счет, однако за 12 минут до конца матча полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш забил победный гол со штрафного, выйдя на замену.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Вест Хэм Юнайтед», который крупно обыграл «Донкастер» (4:0).