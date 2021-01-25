Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере назвал причину, по которой российский лыжник Александр Большунов может быть отстранен от чемпионата мира.

Накануне на финише эстафетной гонки, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финский спортсмен Йони Мяки подрезал Большунова. После этого Александр сделал замах и ударил соперника палкой. Кроме того, после финиша Большунов наехал на финских лыжников. Из-за его неспортивного поведения российская сборная была дисквалифицирована.

Как отметил Пьер Миньере, чтобы отстранить Большунова от соревнований, подобный инцидент должен повториться не один раз. Однако он подчеркнул, что дисквалифицировать спортсмена смогут только если он совершит что-то совершенно ужасное.