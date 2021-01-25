Норвежский лыжник Эмиль Иверсен подвел итоги победной эстафеты Кубка мира в Лахти (Финляндия), где его сборная победила на всех четырех этапах.

По словам Иверсена, не помешало победам и отсутствие Йоханнеса Клэбо. Норвежская сборная выбрала тактику изматывания соперников, которая оказалась успешной. До этого, как отметил Иверсен, доминировала Россия, но норвежцы смогли совершить триумфальное возвращение в гонку:

«Доказали, что и мы на что-то способны. Это великолепно. Четыре отличных этапа. Мы просто ссым на всех остальных», — приводит слова Иверсена NRK.

Накануне вторая сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира в Лахти. Первая сборная с Александром Большуновым в составе была дисквалифицирована за неспортивное поведение на финише.