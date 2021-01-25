Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандальной ситуации с участием российского лыжника Александра Большунова.

У себя в телеграм-канале он отметил, что лыжные гонки поменялись местами с биатлоном.

«В лыжах скандалы, дисквалификация, расследование полиции, сервис ошибается, победы кончились! В биатлоне начали выигрывать, всё тихо-спокойно, смазчики — короли, отличная обстановка!» — написал Губерниев.

Он добавил, что у биатлона заоблачные рейтинги на «Матч ТВ», популярностью пользуются как гонки, так и эфиры из студии и программы о биатлоне. Что касается лыж, у них более низкие рейтинги, но ситуация должна улучшиться на чемпионате мира.

«Финны после инцидента с Большуновым подали запрос в FIS! И теперь нам обеспечен гемор, ибо дисквалификация Александра весьма возможна! Надо бороться, чтобы её не было! И руки распускать не следует в гонке и после неё!» — написал Губерниев.

Напомним, на финише лыжной эстафеты в Лахти (Финляндия) Большунов едва не сбил с ног финского лыжника Йони Мяки в борьбе за третье место. Не сумев обогнать соперника, Александр ударил его палкой, а после финишной черты врезался в финскую команду.

За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Затем стало известно, что на Большунова подали заявление в финскую полицию.