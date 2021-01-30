Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о причинах, по которым Евгения Гараничева включили в состав команды на чемпионат мира в Поклюке после провала на чемпионате Европы.
В интервью пресс-службе СБР Польховский сказал, что хотел бы предупредить все вопросы по поводу включения Гараничева в состав команды.
«Во-первых, тренеры не делают выводы по одной неудачной гонке. Во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью её проведут, ротация точно будет», — сказал Польховский, подчеркнув, что Гараничев — это опытный спортсмен, который все знает и все умеет, а значит нужен команде.
По словам Польховского, он плотно общался с Гараничевым последние два дня, и биатлонист готовится бежать на ЧЕ сингл-микст в паре с Ларисой Куклиной.
«Он в приподнятом настроении, тренируется с большим желанием. Уверен, что он справится с временными трудностями», — заключил Польховский.
Гараничев уже пробежал с Куклиной, всё испортил. На кубках нечего не показал. Женя, я очень тебя уважаю, но дай дорогу будущему.