Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о причинах, по которым Евгения Гараничева включили в состав команды на чемпионат мира в Поклюке после провала на чемпионате Европы.

В интервью пресс-службе СБР Польховский сказал, что хотел бы предупредить все вопросы по поводу включения Гараничева в состав команды.

«Во-первых, тренеры не делают выводы по одной неудачной гонке. Во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью её проведут, ротация точно будет», — сказал Польховский, подчеркнув, что Гараничев — это опытный спортсмен, который все знает и все умеет, а значит нужен команде.

По словам Польховского, он плотно общался с Гараничевым последние два дня, и биатлонист готовится бежать на ЧЕ сингл-микст в паре с Ларисой Куклиной.

«Он в приподнятом настроении, тренируется с большим желанием. Уверен, что он справится с временными трудностями», — заключил Польховский.