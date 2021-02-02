Международная федерация лыжного спорта (FIS) всерьез озадачена скандалом, возникшим на финише эстафеты в финском Лахти. Рейс-директор организации Пьер Миньери сообщил о предстоящем обсуждении регламента непосредственно со спортсменами: будет рассмотрен вопрос интерпретации правила о создании помехи на лыжне.

По словам Миньери, нужно понять, в каком направлении двигаться дальше, потому что проблема помех — одна из наиболее часто встречающихся в лыжных гонках.

«Но вопрос еще в том, как действовать в случае обгона и кто при этом будет виноват. Во время «Тур де Ски» мы получили много комментариев от лыжников, которые говорили, что контакт — это часть спринта и масс-старта, они думали, что мы слишком много вмешиваемся в это», — сказал специалист.

Вернемся к инциденту: на финишной прямой финн Йони Мяки шел впереди россиянина Александра Большунова и не давал ему возможности для обгона. Когда российский лыжник попытался обойти соперника справа, тот немного сместился вбок и не впустил Александра в образовавшийся просвет. Раздосадованный Большунов в ответ замахнулся на финна палкой, а после финишной черты, не сбавляя скорости, врезался в команду соперников.

Теперь обратимся к регламенту, опубликованному на сайте FIS. В правилах говорится следующее:

когда происходит обгон, участники не должны создавать какие-либо препятствия. Ответственность за правильный беспрепятственный обгон лежит на обгоняющем лыжнике.

То есть, согласно регламенту, финн был прав: ответственность за инцидент лежала на Большунове, а он, как впереди идущий, имел право действовать так, как ему нужно. Некрасиво? Бесспорно. Но игра на грани фола — неотъемлемая часть любого вида спорта, именно она и придаёт соревнованиям остроту и зрелищность. Ключевой момент — как определить эту самую грань? В регламенте FIS есть следующее уточнение:

На всех соревнованиях не допускается создание препятствий. Это поведение определяется как

умышленное создание препятствий, блокирование или подталкивание любого конкурента с помощью любой части тела или лыжного снаряжения.

Получается, действия Мяки, которые вполне можно приравнять к блокированию, тоже не приветствуются регламентом? Или в данном случае подразумеваются другие действия? Или, опять же, требование относится только к обгоняющему спортсмену, а не к идущему впереди?

Именно из-за того, что принятые правила можно трактовать весьма вольно, FIS и готова на диалог с лыжниками.

По сути, если бы Большунов сдержал эмоции и не устроил дуэль на лыжных палках, российская сторона могла бы подать протест, аргументируя его тем, что Мяки пытался заблокировать Александра. Неизвестно, удовлетворило ли бы жюри апелляцию или оставило россиянина виновным как обгоняющего, но шанс на успех был. Однако после того, как россиянин выбил страйк после финиша, выражать недовольство действиями финна стало совсем неуместно.

Внести ясность в то, как трактовать регламент в дальнейшем — необходимая мера и очень здравая идея со стороны FIS. Чтобы предотвратить будущие споры о том, кто прав и кто виноват, в каком случае мешать сопернику допустимо, в каком — нет, нужно детально рассмотреть этот вопрос непосредственно с лыжниками.

В виде спорта, где спортсменам зачастую приходится вести контактную борьбу, конфликты из-за обгонов — не редкость. Один из самых ярких и досадных примеров для российских болельщиков — финиш олимпийского скиатлона-2014 в исполнении Максима Вылегжанина и Мартина Сундбю. Тогда норвежец резко сменил траекторию, выскочив буквально под ноги россиянину, и лишил того бронзовой награды. Российская сторона подала протест, но судьи его не удовлетворили — согласно регламенту, Сундбю имел право на подобный маневр, потому что пятки его лыж при смене коридора находились впереди носков лыж Вылегжанина.

Мяки поступил подобным образом, но коридор не менял — он просто пересек финишную черту по диагонали, чтобы не дать Большунову первым выбросить ногу вперед, при этом зацепив его лыжи своими. Разрешено ли это действие регламентом? Кажется, представители FIS и сами сомневаются, потому что понятие помехи и оптимальной траектории — слишком расплывчаты. Необходимо внести поправки, которые а) чётко и ясно объяснят, что кроется за тем или иным термином; б) будут допускать вину не только обгоняющего, но и идущего впереди.

В противном случае получается, что в борьбе за победу лыжнику, имеющему полметра преимущества, предоставляется право на любые вольности, в то время как догоняющий должен строго соблюдать правила «фэйр плей».