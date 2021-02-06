Норвежский экс-биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказал мнение по поводу шансов российских биатлонистов на медали чемпионата мира в Поклюке.

В интервью порталу Olympic Channel Бьорндален высказал мнение, что у России есть шансы на медали в гонках ЧМ, в частности, в эстафетах.

«Если они завоюют медали в индивидуальных гонках, то я, скорее, удивлюсь. Но чемпионат мира ⁠— это всегда сюрпризы. Я бы рассчитывал, наверное, на масс-старт. Да, им будет непросто, но почему нет?», — отметил Бьорндален, добавив, что из всех выступающих биатлонистов топ-скорость показывает только Александр Логинов.

Как считает Бьорндален, Александр Логинов последние два сезона уступает самому себе из прошлого, поэтому норвежец хотел бы, чтобы в российской команде появились новые звезды.

«Я бы обратил внимание на Латыпова. Мне кажется, у него есть потенциал», – заключил Бьорндален.