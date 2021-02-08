Кубок Первого канала получился выдающимся во всех смыслах и в первую очередь — в судейских отметках.
Кажется, что незачем придираться к оценкам: это всего лишь шоу, на котором лишний раз поощрить фигуристов — не грех. Но мы обратим внимание лишь на некоторые моменты, которые прямо бросились в глаза.
В сети появились лишь протоколы по коротким программам девушек, подробные оценки за произвольные мы вряд ли увидим — официально их решили не публиковать, но все же есть что сказать по поводу увиденного.
Космические баллы получила Камила Валиева: в ее арсенале первые засчитанные 10-ки за компоненты в короткой программе, в общая оценка за компоненты оказалась больше, чем у праймовой Каролины Костнер на чемпионате мира (75 против 77 у Валиевой). На ОИ-2014 в Сочи Костнер также выступала под «Болеро» и там ее катание оценили и вовсе на 73 балла в компонентах.
Также Валиева получила примерно 1,5 балла надбавки за каскад с четверным тулупом, в котором фигуристку пошатнуло на выезде.
Похожая ситуация с надбавками вышла у Анны Щербаковой, которой на плюсы оценили четверной флип: а там фигуристка коснулась льда руками. Компоненты также запредельные — за 77 баллов, хотя прокат выдался тяжёлым и ошибки были видны невооружённым глазом.
Что получила Александра Трусова? В общей сумме чуть больше баллов, чем ученица Тутберидзе Дарья Усачева, при этом имея в произвольной три четверных прыжка. С первого фигуристка упала, однако затем ей удалось спасти сложнейший каскад из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова, чисто исполнить четверной тулуп и справиться с каскадом лутц-риттбергер.
Щедрый подарок от судей получил и Михаил Коляда, набравший в общей сумме более 300 баллов за свои прокаты. И это с одним четверным прыжком в короткой и с двумя степ-аутами в произвольной, что было бы при чистом катании? Радостно, что Коляда постепенно усложняет программы, в этот раз пошел на квад-сальхов, но пока без чистого выезда. Ошибка случилась и на тройном акселе. Миша хорош, его катание — это искусство, с этим согласятся многие. Но на 300 ли баллов?
В парном катании благодаря щедрым судьям случилось сразу два мировых рекорда. Сначала планку пробили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а затем их результат перебили Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
И если оценки после проката произвольной Мишиной и Галлямова понять, в целом, можно — прокат получился чистым, огненным, ярким… то результат Тарасовой и Морозова необъясним. По технике они пробили отметку в 80 баллов, получая дополнительные очки за грязные выезды и касание льда рукой. Мишина/Галлямов опередили их по технике на сотые доли, и уступили в компонентах по принципу старшинства, хотя вряд ли в действительности на голову обошли соперников.
Старшим судьей в одиночном и парном катании на Кубке Первого канала оказался Святослав Бабенко — лицо весьма скандальное. В его биографии уже значатся дисквалификации от ISU за сговор с другими судьями, а фигуристки группы Тутберидзе неизменно получают очень высокие баллы, при этом никто не обращает внимание на проблемы, например, с ребрами на флипе и лутце. При этом Александра Трусова, ушедшая от Тутберидзе год назад, теперь регулярно получает предупреждения на этих прыжках.
В итоге остается небольшой осадочек от выступления фигуристов, хоть и они просто показывают на льду то, что могут. Все, что находится за пределами катка — уже работа совершенно других профи. Главное, чтобы от этой работы не страдали потом результаты на международных турнирах.
Зачем вы так пишите? Какие надбавки у Анны? Вы видели какая сумма была за технику сразу после проката Анны и после? Да её понизили. Если пишите то пишите правду, а не клевету на ТШТ.
А Что получила Трусова? Сразу видна заказная статья. У Саши на первом четверном был недокрут на две галки что должно было быть отражено, но не было!!! Суммарная оценка за него должна быть 2.8 балла. На втором четверном лутце было касание рукой и недокрут. 13 баллов за каскад… А сколько она получила? Четверной тулуп был исполнен с недокрутом, но вам видимо это не интересно.
Господин Dmitriy из комментариев, вы много написали дезинформации. А статья написана по делу. У Саши явная ошибка только одна — большой недокрут на упаденном прыжке, который ей наверняка поставили. Итоговая оценка Саши упала почти на 5 баллов — это больше, чем стоит такой недокрут, т.е. откровенно придрались ещё к чему-то неявному, может к докруту тулупа — хотя он недокручен менее четверти, хоть и не уверенно. У Анны оценка упала всего на три балла, хотя у неё очевидный недокрут на флипе на галку — это снижение базы прыжка и гое, и уже должно стоить более трёх баллов. Так же недокрут первого… Читать далее »
Да как же вы достали с претензиями к девочкам Этери )
Вот вам покоя не дает, что они просто катаются на несколько порядков выше, лучше и чище, чем все остальные, включая деревяшку трусову !
достаточно посмотреть несколько прокатов подряд — сразу становится понятно, кто талант, а кто так зашел! успокойтесь уже автор, пока вас не засудили за эти обвинения!