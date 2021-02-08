Кубок Первого канала получился выдающимся во всех смыслах и в первую очередь — в судейских отметках.

Кажется, что незачем придираться к оценкам: это всего лишь шоу, на котором лишний раз поощрить фигуристов — не грех. Но мы обратим внимание лишь на некоторые моменты, которые прямо бросились в глаза.

В сети появились лишь протоколы по коротким программам девушек, подробные оценки за произвольные мы вряд ли увидим — официально их решили не публиковать, но все же есть что сказать по поводу увиденного.

Космические баллы получила Камила Валиева: в ее арсенале первые засчитанные 10-ки за компоненты в короткой программе, в общая оценка за компоненты оказалась больше, чем у праймовой Каролины Костнер на чемпионате мира (75 против 77 у Валиевой). На ОИ-2014 в Сочи Костнер также выступала под «Болеро» и там ее катание оценили и вовсе на 73 балла в компонентах.

Также Валиева получила примерно 1,5 балла надбавки за каскад с четверным тулупом, в котором фигуристку пошатнуло на выезде.

Похожая ситуация с надбавками вышла у Анны Щербаковой, которой на плюсы оценили четверной флип: а там фигуристка коснулась льда руками. Компоненты также запредельные — за 77 баллов, хотя прокат выдался тяжёлым и ошибки были видны невооружённым глазом.

Что получила Александра Трусова? В общей сумме чуть больше баллов, чем ученица Тутберидзе Дарья Усачева, при этом имея в произвольной три четверных прыжка. С первого фигуристка упала, однако затем ей удалось спасти сложнейший каскад из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова, чисто исполнить четверной тулуп и справиться с каскадом лутц-риттбергер.

Щедрый подарок от судей получил и Михаил Коляда, набравший в общей сумме более 300 баллов за свои прокаты. И это с одним четверным прыжком в короткой и с двумя степ-аутами в произвольной, что было бы при чистом катании? Радостно, что Коляда постепенно усложняет программы, в этот раз пошел на квад-сальхов, но пока без чистого выезда. Ошибка случилась и на тройном акселе. Миша хорош, его катание — это искусство, с этим согласятся многие. Но на 300 ли баллов?

В парном катании благодаря щедрым судьям случилось сразу два мировых рекорда. Сначала планку пробили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а затем их результат перебили Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

И если оценки после проката произвольной Мишиной и Галлямова понять, в целом, можно — прокат получился чистым, огненным, ярким… то результат Тарасовой и Морозова необъясним. По технике они пробили отметку в 80 баллов, получая дополнительные очки за грязные выезды и касание льда рукой. Мишина/Галлямов опередили их по технике на сотые доли, и уступили в компонентах по принципу старшинства, хотя вряд ли в действительности на голову обошли соперников.

Старшим судьей в одиночном и парном катании на Кубке Первого канала оказался Святослав Бабенко — лицо весьма скандальное. В его биографии уже значатся дисквалификации от ISU за сговор с другими судьями, а фигуристки группы Тутберидзе неизменно получают очень высокие баллы, при этом никто не обращает внимание на проблемы, например, с ребрами на флипе и лутце. При этом Александра Трусова, ушедшая от Тутберидзе год назад, теперь регулярно получает предупреждения на этих прыжках.

В итоге остается небольшой осадочек от выступления фигуристов, хоть и они просто показывают на льду то, что могут. Все, что находится за пределами катка — уже работа совершенно других профи. Главное, чтобы от этой работы не страдали потом результаты на международных турнирах.