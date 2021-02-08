Попытки ФФККР спасти пандемийный сезон пока получаются весьма успешными: командный турнир, прошедший в Москве в минувший уик-энд, стал если не самым крутым праздником фигурки, то точно одним из. Обилие звёзд, позитив и движ, атмосфера и космические прокаты — всё это превратило Кубок Первого канала в максимально привлекательную для зрителя историю.

Хочется верить, что она станет доброй традицией и будет повторяться ежегодно, однако для более успешной реализации организаторам предстоит устранить ряд недочетов. Первый блин получился не комом, но минусы всё-таки есть. Перечислим основные:

«Прямая трансляция есть, но мы вам её не покажем»

Как бы абсурдно это ни звучало, Кубок Первого канала в прямой эфир Первого канала не попал. Права на трансляцию прыжкового фестиваля и вовсе продали японцам, а в России турнир показали лишь поздно вечером, когда все болельщики давно знали результаты.

Короткие и произвольные программы шли в эфире Первого с получасовым отставанием, и попытка сделать из зрителя дурака, налепив на запись прокатов плашку «прямой эфир», стала не лучшим решением. Вопреки мнению организаторов, зритель всё же не дурак и нашел, где посмотреть соревнования в режиме реального времени.

Отсутствие судейских протоколов

Несмотря на то, что соревнования носили статус шоу, контент на них был показан просто космический. Этот же эпитет применим и к оценкам, которые выставлялись участникам — правда, не всем. Вопросов к судейству осталось много: например, почему разница между прокатами двух фигуристок составила лишь несколько баллов, когда у одной было три квада, а у другой — ни одного элемента ультра-си? Почему каскад с «бабочкой» получал щедрые плюсы, а небольшой степ-аут — серьезные минусы? Дабы избежать скандалов, ФФККР просто решила не показывать зрителям судейские протоколы, которые после обычных соревнований всегда есть в свободном доступе. Вот так просто решился вопрос предвзятости арбитров.

Драфт вместо жеребьевки

Изначально ФФККР обещала, что состав команд будет определяться путем жеребьевки — это и должно было стать главной фишкой турнира. Но уже в ходе соревнований выяснилось, что жеребьевка заменяется драфтом: капитаны команд сами по очереди выбирали участников. Поэтому неудивительно, что зрители увидели противостояние «тим Тутберидзе» со всеми остальными. В команду Загитовой попали две сильнейшие спортсменки, прокаты которых и решили исход всего турнира.

Недовольство таким подходом открыто выразила Евгения Медведева: по её мнению, метод слепого выбора был бы более справедливым, тем более что силы участников изначально не равны.

Проблемы в организации: спортсмены сталкивались на льду

Во время шестиминутной разминки перед ритм-танцем произошел неприятный инцидент: Елизавета Худайбердиева и Анастасия Скопцова столкнулись на льду. Это и не удивительно: организаторы выпустили на разминку сразу 12 человек, совершенно не подумав об их безопасности. В ходе разминки фигуристы отрабатывают различные элементы, и такие столкновения могут быть чреваты серьезными последствиями, если, например, в пару, отрабатывающую поддержку, на полной скорости врежется соперник.

Не позаботились о спортсменах и во время прыжкового фестиваля: пока ведущие искусственно затягивали время, фигуристы мерзли на льду в ожидании своей очереди.

Некорректные реплики ведущего

В роли ведущих турнира выступили олимпийские чемпионы Максим Траньков и Алексей Ягудин. К Транькову претензий никаких: он и его подопечные — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — оказались в разных командах, однако это не помешало Максиму вести себя корректно и уважительно по отношению ко всем участникам.

А вот Ягудин в какой-то момент заигрался: после неудачного проката Андрея Мозалева он оказывал настолько жесткое давление на спортсмена, что от дружелюбной атмосферы шоу не осталось и следа. Алексей так настойчиво требовал от вчерашнего юниора оправданий за свои ошибки, что на помощь пришлось прийти его тренеру Кириллу Давыденко.

Если организаторы примут во внимание все недочеты и поработают над их устранением, то следующий командный турнир действительно станет самым огненным в истории фигурного катания.