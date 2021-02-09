После окончания Кубка Первого канала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что вновь уходит на восстановление, которое продлится неопределенное время. Возникают опасения, что фигуристка вообще больше не вернется на соревновательный лед.

«Здоровье плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или к счастью, придется опять уйти на восстановление. Пока не знаю, сколько это продлится. Возможно, расскажу попозже. Хочу пожелать всем, кто заболел коронавирусом, скорейшего выздоровления», — сказала Медведева.

Последний раз зрители видели Евгению на соревнованиях в прошлом сезоне — на чемпионате России, где сломанный ботинок не позволил ей выйти на произвольную программу. Медведева не катается уже больше года, и ситуация начинает напоминать историю Алины Загитовой, только без официальной паузы в карьере.

На то, что Медведева готовится попрощаться с большим спортом, намекает не только длительный простой, но и высказывания самой спортсменки. Раньше она всеми правдами и неправдами старалась выкарабкаться, вернуться на былой уровень и даже прыгнуть выше головы — в четверной сальхов. Но сейчас такого рвения нет: Женя считает, что всё уже доказала.

«После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать. Но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала», — сказала Медведева в январе этого года.

Показательным стало то, как Евгения, ранее считавшаяся главным дипломатом нашей фигурки, выражала свою точку зрения после командного турнира. Она открыто продемонстрировала недовольство отсутствием жеребьевки, а на пресс-конференции без стеснения указывала на недостатки турнира говорила о неравенстве сил, в то время как Загитова смиренно подбирала правильные слова, нахваливая ФФККР и Первый канал. Предъявлять претензии федерации — это что-то новенькое. В нашей фигурке так не принято: бунтарей и любителей искать правду тут не любят.

«Я как капитан скажу, что мы поражения сегодня не признаем. И гордимся тем, что получили приз зрительских симпатий, потому что люди знают, кого они выбирают», — подчеркнула Медведева после командного турнира.

В этих словах, особенно в контексте всего пламенного спича Евгении, сквозит упрек в адрес организаторов за то, что победа команды Загитовой, которая по факту превратилась в «тим Тутберидзе», была предопределена заранее. Но провести зрителей не получилось — они всё видели сами, а потому и голосовали именно за Медведеву.

Очевидно, что Женя больше не нуждается в поддержке федерации, она давно готова отправиться в самостоятельное плавание. Холодный ответ Когана на её недовольство только подтверждает эту теорию. Гендиректор ФФККР заявил, что ни сама жеребьевка, ни обсуждение ее формата федерацию вообще не интересуют.

Медведева хоть и вернулась в святая святых русской фигурки — группу Тутберидзе, — но перестала быть любимой доченькой федерации, которую готовы защищать и опекать в любой ситуации. ФФККР поддерживала Медведеву во времена тренировок у Орсера, создавала для нее дополнительный отбор на чемпионат мира, но теперь у неё есть новые любимые дети — Аня Щербакова и Камила Валиева. Которым, возможно, придется делить олимпийские медали, как делили их Женя и Алина.

Объявит ли Медведева о завершении карьеры или будет тянуть, как это сейчас модно в российской фигурке, покажет время. Не исключено, что она еще попробует восстановиться и выйти на лед без посягательств на высокие места и только из любви к своему спорту. Похоже, что на старте сезона Женя и правда хотела соревноваться — иначе не пошла бы на такой тяжелый шаг, как возвращение к Тутберидзе. Но кого спасала Этери — свою блудную дочь или собственную репутацию? Фокус в группе Тутберидзе сейчас направлен на тех, кто будет добывать медали в Пекине, а карьера Медведевой постепенно ускользает в закат.