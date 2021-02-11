Мнением о том, почему сборная России по биатлону провалилась в смешанной эстафете, а Александр Логинов перестал общаться с прессой, поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев:

Сложно удаленно говорить о причине. Но не заладилось сразу — с первого этапа, когда Логинов полез за дополнительными патронами. Три дополнительных превратились в тридцать секунд отставания. Причем, кому — белорусскому спортсмену! Это, прежде всего, навевает на мысль, что Логинов сейчас находится не в самой лучшей своей форме. В ближайшее время он ее обретет.

После первого этапа Латыпов бросился отыгрывать эти 30 секунд, но, к сожалению, это сразу же отразилось на первой же его стрельбе. Эдуард полез за тремя дополнительными патронами. Дальше все повалилось как снежный ком: отставание все увеличивалось и увеличивалось. Потом уже Миронова попыталось все это дело отыграть, но ей это не удалось. На «стойке» зашла на два штрафных круга.

Ценность первого этапа переоценить очень сложно. Важно начать эстафетную гонку с лидерами вместе. Ни в коем случае не проигрывать, а желательно выиграть и сделать отрыв. На первом этапе нужно, конечно, ставить человека, который имеет в этом хороший опыт. Чтобы все остальные партнеры по команде могли идти в спокойном режиме, а не форсировать с первых метров свою гонку.

У нас первой этап бежал Логинов. Не сложилось. По правде сказать, я не помню, чтобы он первый этап бегал. Когда его поставили туда, меня это насторожило. Я знаю, что он не бегал в этой роли, а первый этап, вообще-то, надо уметь бегать. Это не такое простое дело. Мне кажется, это изначально и было тактической ошибкой наших тренеров. Отсюда и провал.

Почему Логинов перестал общаться с прессой? Он в принципе не очень любит давать интервью. Это не медийный человек. На него здесь обижаться не стоит — это просто его такая особенность. Согласен, что в современном спорте атлеты просто обязаны общаться с прессой. Но в данном случае это специфика его личности.

Спринт в пятницу для него будет особенным — Логинов побежит его в статусе чемпиона мира. Должен себя показать.