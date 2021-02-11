Российская лыжница Анастасия Фалеева была лишена золота молодежного чемпионата мира по лыжным видам спорта в спринтерской гонке из-за столкновения с представительницей сборной Чехии.

Турнир проходит в финском местечке Вуокатти.

На финишной прямой Анастасия Фалеева задела лыжу чешки Терезы Берановой, которая на тот момент лидировала в гонке. После этого чешка упала и в итоге финишировала на последнем месте, а Фалеева пришла к финишу первой.

К результату россиянки официально добавили две минуты и она опустилась на последнее место. Золото в итоге досталось представительнице Германии Лизе Лохманн, а на второе место поднялась россиянка Христина Мацокина с отставанием в 0,46 секунды. Бронзу взяла шведка Луизе Линдстрём, отставшая от лидера на 1,66 секунды.