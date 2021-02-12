Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала инцидент, произошедший в финальном забеге спринта на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Вуокатти.

На финишной прямой россиянка задела лыжу чешки Терезы Берановой, та упала и заняла последнее место. К результату Фалеевой добавили две минуты и лишили ее победы.

По словам Анастасии, она не пыталась сбить чешку умышленно, просто носок ее лыжи и пятка лыжи соперницы случайно соприкоснулись.

«Такое могло случиться, когда идет перестроение в другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки, а не дать мне желтую карточку Это их работа, но я думаю, что можно было ограничиться предупреждением», — приводит слова Фалеевой ТАСС.

Россиянка подчеркнула, что чешская лыжница не стала подавать протест. Она также отметила, что представитель ФЛГР Вячеслав Веденин пытался сделать все возможное, чтобы сохранить ее золотую медаль, но жюри всё же приняло другое решение.

Фалеева также сообщила, что после финиша принесла извинения сопернице, но та ответила, что столкновение в спринте — обычное дело.