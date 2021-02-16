Российский фигурист Михаил Коляда попал в заявочный список участников традиционного международного турнира в Гааге Challenge Cup, который пройдет с 25 по 28 февраля.

Коляда значится в числе 21 участника мужского одиночного катания. Также в Нидерландах выступит российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Помимо них, в заявку попали еще 12 спортивных дуэтов.

В нынешнем сезоне Коляда выиграл чемпионат России в Челябинске, этап Гран-при Кубок Ростелекома и третий этап Кубка России, а также занял второе место в командном турнире на Кубке Первого канала в Москве.

Российские спортсмены еще ни разу не побеждали на Challenge Cup. В прошлом году у мужчин победил японец Шома Уно, у женщин — его соотечественница Рика Кихира, в состязаниях спортивных пар первенствовали Мириам Циглер и Сеферин Кифер из Австрии.