Российский фигурист Михаил Коляда попал в заявочный список участников традиционного международного турнира в Гааге Challenge Cup, который пройдет с 25 по 28 февраля.
Коляда значится в числе 21 участника мужского одиночного катания. Также в Нидерландах выступит российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Помимо них, в заявку попали еще 12 спортивных дуэтов.
В нынешнем сезоне Коляда выиграл чемпионат России в Челябинске, этап Гран-при Кубок Ростелекома и третий этап Кубка России, а также занял второе место в командном турнире на Кубке Первого канала в Москве.
Российские спортсмены еще ни разу не побеждали на Challenge Cup. В прошлом году у мужчин победил японец Шома Уно, у женщин — его соотечественница Рика Кихира, в состязаниях спортивных пар первенствовали Мириам Циглер и Сеферин Кифер из Австрии.
Михаил Коляда в командном турнире на кубок Первого канала набрал 300 баллов и занял первое место,второе место занял Марк Кондратюк (293 балла).Михаил уступил Марку всего 1 балл в произвольной программе.