Провальный для сборной России по биатлону чемпионат мира по биатлону обнажил серьезные проблемы, которые команда пыталась скрывать на протяжении сезона. Впервые за пять лет российские биатлонисты могут остаться без медалей главного старта, и на фоне этого в команде разгорелась настоящая война: тренеры обвиняют спортсменов, спортсмены — тренеров, никто не берет ответственность на себя, а о командном духе не стоит и вспоминать.

Все словесные перепалки выносятся на публику, и из них можно сделать вывод: главные причины провала кроются в двух аспектах — назначении Польховского и отсутствии централизованной подготовки в межсезонье.

Ошибка Польховского — главная причина провала на ЧМ-2021

Каждому, кто хоть немного следит за российским биатлоном, уже стало понятно, что сборная России просчиталась с заключительным сбором: не стоило проводить его в Поклюке, где спортсмены после длительного пребывания на высоте стали чувствовать себя плохо. Как выяснилось, сидеть две недели в Словении никто и не собирался: старшие тренеры Шашилов и Каминский рассчитывали на проведение сбора в Антхольце. О том же просили и спортсмены.

Но главный тренер Польховский решил иначе и отправил всех в Поклюку, а теперь не только не признает свою ошибку, но и нападает на биатлонистов, которых, напротив, должен защищать от бесконечной критики. В интервью Sports.ru напомнил ему, что тренеры хотели провести подготовку к чемпионату мира в Италии.

«Хотеть не вредно – возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймет, услышит», — таким был ответ Польховского.

Теперь становятся абсолютно понятными слова Евгении Павловой о том, что ей некомфортно находиться в команде. Чемпионат мира показал, что команды как таковой и нет: спортсмены вынуждены отбивать публичные атаки своих же наставников, которые отказываются считаться с их физическим состоянием.

«Когда я пробежала здесь спринт, молила в слезах, чтобы спустили меня вниз. У меня есть все переписки. Писала, что не могу, что больше двух месяцев ниже 1000 метров не опускалась. В жизни в горах так долго не сидела. У меня слабость. Я не могу, не сплю», — в отчаянии рассказала Павлова после сингл-микста.

По словам спортсменки, обратиться к Польховскому уже успел даже врач команды, но ответа так и не последовало. Вместо коммуникации с командой тренер активно общается с прессой и сетует на то, какие непутевые биатлонисты ему достались.

«Это ее мнение, ради бога. У нас же модно найти причину и после мочить-мочить-мочить. Я не вижу другой причины, кроме как подстраховать себя от плохого выступления», — ответил он Павловой.

С самоподготовкой пора заканчивать

Ещё одна серьёзная причина того, что в Поклюке россияне не бегут и не стреляют — отсутствие полноценной централизованной подготовки. Каждый готовился к сезону как мог: Логинов сам писал себе планы, Елисеев совершал походы с отцом, Гараничев тренировался с областной командой. Но анализировать проблему почему-то начали только сейчас — на чемпионате мира.

Лидер команды Логинов уже давно получил привилегию тренироваться самостоятельно с личным тренером Александром Касперовичем. Но если раньше Касперович составлял ему план подготовки и согласовывал его с тренерским штабом сборной, то теперь спортсмен, судя по всему, работает полностью самостоятельно.

Как выяснилось, уже год Логинов сам пишет для себя планы, а старший тренер Каминский не может с ними даже ознакомиться. По словам специалиста, Александр в межсезонье отказался идти на контакт и предоставлять отчеты по своей работе, находя нелепые отговорки вроде неработающих часов.

«Надо не вразумлять, а жестко разговаривать с Сашей. Ты в конце концов сотрудник ЦСП, обязан отчитываться. Хочешь получать зарплату? Пожалуйста, отчитайся», — не выдержал в итоге тренер.

Каминский отметил, что с Елисеевым ситуация более понятная: во время самоподготовки он присылал аналитикам сборной свои результаты тренировок и планы. Однако здесь сотрудничеством недоволен уже сам Матвей: он считает, что получал недостаточно тренерского внимания.

«Планы, по которым я тренируюсь и тренировался, заранее были отправлены Юрию Михайловичу. Ответа не было от него. Все», — заявил Матвей.

Получается, что нормальную подготовку непосредственно под руководством Каминского провел только Эдуард Латыпов, и результат, как говорится, налицо: именно он отобрал у Логинова статус лидера команды и показал более-менее достойное выступление в Поклюке. Очевидно, что СБР должен, наконец, включиться в происходящее и начать контролировать всю предсезонную подготовку от и до, а не пускать тренировки лидеров на самотек.

Сейчас атмосфера в сборной России больше похожа на базар, где все галдят на разные лады, ищут виноватых и боятся ответственности. Если к следующему сезону эта проблема не будет решена, то на Олимпиаде команду ждет такой же провал, какой мы увидели в Поклюке.