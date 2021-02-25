Пресс-служба «Хааса» объявила дату презентации ливреи нового болида на сезон-2021. Команда покажет обновленную машину, получившую индекс VF-21, 4 марта. Начало онлайн-презентации назначено на 11:00 по московскому времени.

«В следующий четверг мы представим нашу новую ливрею болида VF-21», — гласит сообщение «Хааса».

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 «Хаас» будет выступать в обновленном составе. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинули команду, их места заняли молодые пилоты Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин. В прошлом году оба гонщика выступали в Формуле-2.

Напомним, ранее обновленные болиды представили четыре команды: «Альфа Таури» и «Ред Булл», «Альфа Ромео» и «Макларен».