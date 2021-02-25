Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что окончательный состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме будет назван 1 марта.

Главный форум сезона пройдет с 22 по 28 марта. В ближайший уик-энд, 27 и 28 февраля, в Москве состоится финал Кубка России, который является одним из этапов отбора на чемпионат мира.

Московский старт пропустит ряд претендентов на поездку в Стокгольм. В частности, на турнире не выступят Александра Трусова и пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Коган не стал утверждать, что снявшиеся с турнира фигуристы гарантированно попадут на чемпионат мира. «Есть спортивные принципы, и, наверное, слово «обещано» здесь неуместно. Трусова и Загорски/Гурейро готовятся к ЧМ, как и остальные. Но они ещё восстанавливаются после травм, о которых кто-то знает, кто-то — нет. Мы о них знаем и понимаем, почему они не участвуют», — цитирует Когана телеграм-канал «Лапидарность».