Полиция Испании арестовала врача Евгения Блюма, который обвиняется в краже денежных средств российской сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации спортсменки.

После тяжёлой травмы позвоночника на тренировке по ски-кроссу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году Чаадаева перестала ходить. Блюм воспользовался посттравматическим состоянием пациентки и убедил её заключить договор на оказание услуг, стоимость которых превышает 29 миллионов рублей.

Однако после реабилитации спортсменка так и не стала ходить. В октябре 2018 года она подала в суд на клинику, где работал Блюм, так как реабилитация не привела к обещанному врачом восстановлению двигательных функций ног.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Блюма задержали 11 февраля. «В связи с этим в Генеральную прокуратуру РФ Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», — цитирует Петренко РИА «Новости».