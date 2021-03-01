Российский продюсер, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о проблемах Алены Косторной, с которыми фигуристка столкнулась перед финалом Кубка России.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Рудковская сообщила, что Косторная болела почти два месяца и ее выступление на финале Кубка России — это большой подвиг.

«Я искренне не понимала, как она будет выступать — врачи и тренеры советовали ей не выступать, но победил ее характер, упорство, стремление быть в обойме», — сказала Рудковская, добавив, что двух месяцев Косторной не хватило на восстановление тройного акселя.

По словам Рудковской, фигуристка начал восстанавливать его перед этапом Гран-при, но заболела, а затем столкнулась с осложнениями. «Я думала, она пропустит этот сезон, но Алена хотела показать, что стремится, тренируется. Она боец!», — заключила Рудковская.