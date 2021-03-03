Сезон-2020/21 еще не завершился, а в фигурном катании уже начались смены тренеров. Елизавета Берестовская из группы Сергея Давыдова в СШОР ЦСКА переходит в команду Этери Тутберидзе. «Хрустальному» досталась еще одна суперюниорка, но она уже владеет четверным прыжком. Такого, кажется, у Тутберидзе еще не было — но это ей только на руку.

В первую очередь стоит разобраться, кто такая Елизавета Берестовская? Этой фигуристке 13 лет, она уже два года выступает по юниорам. Начинала Елизавета в воронежской школе «Хрустальный конек», родом она из города Бутурлиновка.

Известность в мире фигурного катания Берестовская получила на шоу «Ледниковый период»: именно Елизавета стала победительницей первого сезона в 2018-м году, обыграв в том числе ученицу Тутберидзе Софью Акатьеву. В то время Лиза уже тренировалась у Сергея Давыдова в ЦСКА. За два с половиной года в команде у этого тренера фигуристка здорово прогрессировала. Она разучила четверной тулуп еще в 2019-м году, а в последнее время делала упор на изучение тройного акселя и четверного сальхова.

Казалось бы, зачем переходить из сильной группы Давыдова в команду Тутберидзе, если уже владеешь квадом и продолжаешь расти? Причины перехода могут быть в том, что с предыдущим тренером Берестовской не хватало стабильности. Она часто недокручивала четверной тулуп и падала с него. Из-за этого фигуристка часто оставалась за спинами более стабильных соперниц — той же Софьи Акатьевой, например.

Также Берестовская не была примой в своей группе. Сейчас самой сильной и техничной фигуристкой в команде Давыдова является Софья Самоделкина. Она освоила тройной аксель, четверной сальхов и исполняла на тренировках даже четверной риттбергер. У Тутберидзе она тоже будет одной из многих, однако подход Этери Георгиевны может обрести стабильность, а программы от Даниила Глейхенгауза раскроют Берестовскую и по части компонентов.

Для Этери Тутберидзе появление новой сильной фигуристки тоже весьма выгодно, ведь главный принцип ее группы — это сильнейшая конкуренция. По сути, сейчас в её команде появляется новое трио супер-юниорок на смену Камиле Валиевой, Дарье Усачевой и Майе Хромых, которые уйдут во взрослые. На смену им выходят Аделия Петросян, Софья Акатьева и Елизавета Берестовская. Две квадистки и одна компонентная фигуристка — ничего не напоминает? Правда, Петросян идёт за напарницами по группе и уже исполняет квад на тренировках, но пока в программу его не вставляла.

Вполне возможно, что именно это трио будет выкашивать все турниры вплоть до Олимпиады-2026 в Италии. Пока их не сменят новые звездочки. А пока хочется пожелать удачи победительнице «Ледникового периода» Елизавете Берестовской и дальнейшего прогресса в новой команде, ведь эта фигуристка очень талантлива и способна на многое.