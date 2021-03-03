Согласно обновленным данным, в России на среду, 3 марта, зафиксированы 10 535 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4 278 750, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 111,8 млн тестов. 87 348 человек скончались, 3 853 734 зараженных успешно преодолели болезнь. У 337 668 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 452 россиянина, 15 694 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 1284 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавилось 962 новых пациентов, в Московской области — 691 .