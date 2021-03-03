Российский хоккеист «Миннесотты» Кирилл Капризов рассказал об особенности своей игры, которая не дает ему раскрыться максимально.

По словам Капризова, он любить и забивать, и отдавать, однако иногда выбирает пас даже в тех случаях, когда может забивать сам.

«Перебарщивать с передачами – одна из проблем в моей игре. Давным-давно уже так. Даже папа мне постоянно говорит: что, мол, не бросаешь, а только отдаёшь? Что ж, буду стараться забивать больше голов», – приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Недавно Капризов установил исторический рекорд в «Миннесотте» — стал первым дебютантом в истории клуба, кому удавалось в трех играх подряд набирать больше одного очка.