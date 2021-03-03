Норвежская лыжница Тереза Йохауг рассказала об особенности, при которой она худеет.

В ходе гонки на 10 км, которую ей удалось выиграть, Йохауг поняла, что боль — это хорошо.

Мне часто больно во время гонок. На самом деле я люблю себя мучать на склонах, когда боль приходит в тело, то я худею, это же здорово», — отметила Йохауг.

Напомним, что норвежка Йохауг стала победительницей женской гонки на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

Тереза Йохауг является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и 12-кратная чемпионкой мира.