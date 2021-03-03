Комментатор Юрий Розанов умер в возрасте 59 лет. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Коллеги Розанова переживают утрату в твиттере.

«Не стало Юры Розанова. Горе», — написал Василий Уткин.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал Михаил Моссаковский

«Альбертыч… Светлая память… Большой комментатор был. Столп профессии…,- написал Георгий Черданцев.



Прошлым летом Розанов говорил, что в какой-то момент пошёл на поправку, но затем у него обнаружили новые раковые образования.

Розанов работал преимущественно на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году был удостоен премии ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.