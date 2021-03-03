На юниорском чемпионате мира по биатлону загорелась новая звезда. Денис Иродов выиграл уже два золота на турнире в Обертиллиахе среди юношей, и готовится стартовать первым в гонке преследования, а это потенциальная третья победа.

Nevasport уже рассказывал о том, откуда появился Денис Иродов и другие члены сборной России на ЮЧМ в Обертиллиахе. Сейчас же хотелось бы поговорить о судьбе предшественников Иродова — российских биатлонистах, которые блистали по юниорам, но затем пропали. И таких случаев не так уж мало.

Антон Шипулин и Александр Логинов — единственные биатлонисты сборной России последних лет, которым удавалось перенести свои успехи из юниоров во взрослую карьеру. И тут есть оговорки: Антон Шипулин по-настоящему расцвел и начал выкашивать золото только к четвёртому своему ЮЧМ, а Логинов из-за истории с допингом поставил карьеру на паузу почти сразу после выхода на уровень Кубка мира.

Игорь Малиновский — очень яркий пример того, как юниорский талант загибается на взрослом уровне. Три золота он завоевал на ЮЧМ в 2017 году, но на взрослом уровне рассыпался и не смог заработать ни одного кубкового очка. А ведь подавал надежды. Кирилл Стрельцов, выступавший чуть хуже по юниорам и проигрывавший Малиновскому, лучше проявил себя по взрослым: его уже подключают к основной команде и даже включали в состав на эстафету на этапе Кубка мира.

Вячеслав Малеев, Александр Дедюхин, Ярослав Костюков, Дмитрий Шамаев — где сейчас эти триумфаторы юниорских чемпионатов мира? Слышали ли вы эти фамилии в последние годы? Очень вряд ли, да и максимум на Кубке России…

В женской сборной все идёт не легче. Абсолютная чемпионка мира среди девушек Ульяна Кайшева только к 2020-му году закрепилась в основной сборной команде да и то после подготовки в региональной команде. Сейчас биатлонистке уже 27 лет, она стала хорошим бойцом в эстафетной четвёрке, но личных результатов на Кубке мира пока не показывала.

Вряд ли проблему с переходом юниоров во взрослые не видят в СБР. Скорее всего, пока не очень понятно, как ее решать. В этом сезоне мы увидели в основе Анастасию Горееву, а 22-летний Карим Халили не испортил мужскую эстафету на ЧМ и вместе с командой завоевал бронзу. Очень хотелось бы, чтобы сегодняшние чемпионы юниорских турниров не забывались, но для этого нужно провести огромную и стратегически правильную работу — как тренерским штабам, так и самим биатлонистам.