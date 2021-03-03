Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на чемпионат мира, куда она отобралась по итогам Финала Кубка России.

Туктамышева отметила, что на мировом первенстве собирает включить в программы стабильные элементы.

«Четверной тулуп есть в планах, но после болезни он еще не получается стабильно. Думаю, на ЧМ важнее будет откатать две программы чисто, чем идти на риск. Но мы посмотрим. У меня жизнь меняется по щелчку пальцев», — сказала фигуристка в подкасте «Чистый хвост».

Напомним, в финале Кубка России Туктамышева заняла четвертое место, однако стала лучшей среди взрослых спортсменок. Её опередили три юниорки из группы Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Ранее Туктамышева отреагировала на попадание на ЧМ-2021, который будет проходить в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта.