Все матчи 21-го тура российской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Юрии Розанове.

Напомним, что известный российский спортивный комментатор умер сегодня, 3 марта 2021 года в 59 лет. С 2019 года он сражался с раком.

Розанов был мэтром современного комментаторского цеха. Он преимущественно работал на футболе и хоккее. В молодости Розанов, когда еще не был спортивным комментатором, болел за ЦСКА.

Напомним, что 21-й тур РПЛ пройдет с 6 по 8 марта. Состоятся матчи: ЦСКА — «Ахмат», «Ротор» — «Химки», «Ростов» — «Сочи», «Урал» — «Уфа», «Динамо» — «Тамбов», «Спартак» — «Краснодар», «Арсенал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит».