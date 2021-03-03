Нападающий «Зенита» Уилл Томас отметил, за счет чего петербургский клуб добился уверенной победы со счетом 87:71 над немецкой «Альбой».

По словам Томаса, «Зенит» улучшим свою игру во второй половине матча, начал совершать перехваты и в итоге заработал очки.

«Наша защита стала главным фактором в сегодняшней победе. Много команд сейчас, которые располагаются между 5 и 11 строчкой в турнирной таблице Евролиге, борются за плей-офф. Так что каждый матч по накалу похож на чемпионат, ты должен оставаться сконцентрированным и добыть как можно больше побед», — приводит слова Томаса официальный сайт «Зенита».

Отметим, что «Зенит» в этом сезоне дважды обыграл «Альбу», которая в этот раз приезжала в Петербург после двух побед подряд.