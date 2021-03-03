Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась об уходе из СШОР ЦСКА фигуристки Елизаветы Берестовской в группу Этери Тутберидзе.

В интервью РИА Новости Буянова отметила, что фигуристов за руку не держат, а родители вправе решать судьбы своих детей.

«Лизе были предоставлены все условия для прекрасной работы, с тренерами, которых, как она говорила, очень любит. Результатами их работы были места на пьедестале«, — отметила Буянова, добавив, что время все расставит на свои места, а причины нужно искать, прежде всего, в себе.

Напомним, Елизавета Берестовская тренировалась в группе Сергея Давыдова в СШОР ЦСКА, под его руководством она освоила четверной тулуп и исполняла его на соревнованиях.