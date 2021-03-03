На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе сегодня, 4 марта, состоится женская эстафета.

Начало гонки назначено на 15:15 по московскому времени. Каждая спортсменка пробежит дистанцию в 5 километров, первые два этапа эстафеты — классические, третий и четвёртый этапы — свободный стиль (коньковый).

По словам тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, женскую эстафету побегут Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Ранее женская сборная России не завоевала на ЧМ по лыжам ни одной медали. Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место в командном спринте, а Татьяна Сорина два раза попадала в топ-10 — в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 километров.