Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, комментируя возможное возвращение Алены Косторной к Этери Тутберидзе, заявил, что мама спортсменки выступала против ухода дочери к Евгению Плющенко.

Косторная стала заниматься в академии Плющенко с июля 2020 года. Траньков признался, что не очень хорошо знаком с родителями 17-летней спортсменки, и затруднился ответить на вопрос, влияют ли они на такие переходы. «Но если говорить о том, что я слышал из инсайдерской информации, то мама Алены была против ее ухода от Тутберидзе», — приводит слова Транькова tele-sport.ru.

Решение о возможном возвращении Косторной в группу Тутберидзе ожидается завтра, 4 марта. Сообщалось, что спортсменка и тренер обсуждали эту тему на катке «Хрустальный» сегодня без участия родителей фигуристки.