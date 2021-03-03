Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что Алена Косторная должна публично извиниться перед Этери Тутберидзе перед тем, как вернуться к ней в группу.

Под руководством Тутберидзе Косторная выиграла чемпионат Европы в Граце и стала серебряным призером чемпионата России. Летом прошлого году фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко. Первый сезон после смены тренера ей не удался. Сегодня появилась информация, что Косторная завершила сотрудничество с Плющенко и подняла тему возвращения в личной беседе с Тутберидзе.

«Она громко, на всю страну, уходила. Теперь ей надо всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — сказала Тарасова в комментарии РИА «Новости».

Решение о возможном возвращении Косторной ожидается 4 марта.