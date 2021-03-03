Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» 3 марта презентовала болид AMR-21, который будет выступать в сезоне-2021. Машина получила преимущественно бирюзово-зеленую окраску.

Во время презентации руководитель конюшни Отмар Зафнауэр заявил, что команда, ранее выступавшая под названием «Рейсинг Пойнт», планирует бороться за чемпионство через не раньше, чем через три года. В межсезонье ряды «Астон Мартин» пополнил четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Немец заменил в качестве основного пилота мексиканца Серхио Переса, который занял 4-е место в прошлом сезоне, а затем перебрался в «Ред Булл». Напарником Феттеля станет канадец Лэнс Стролл.

«Астон Мартин» — седьмая команда десяти, представившая болид на грядущий сезон. Впереди презентации «Хааса», «Уильямс» и «Феррари».