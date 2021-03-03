Хореограф группы «Хрустальный» Алексей Железняков оценил перспективы возвращения фигуристки Алены Косторной на высокий уровень. Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка намерена вернуться в группу Этери Тутберидзе.

По мнению Железнякова, Косторная растеряла форму, занимаясь в школе Евгения Плющенко, куда перешла в июле прошлого года. На недавнем финале Кубка России чемпионка Европы-2020 заняла лишь 6-е место и не отобралась на чемпионат мира в Стокгольме. Сообщалось, что она решила вернуться к прежнему наставнику. «По сравнению с тем, что было в команде Тутберидзе — у Алены форма никакая. Нет выносливости, легкости, и функционалку надо поднимать. Форма не ужасная, но плохая — это очевидно для всех», — сказал Железняков в интервью «Спорт-экспрессу».

Хореограф предположил, что проблемы могут заключаться как в переходном возрасте, так и в ошибках тренеров или самой спортсменки, и засомневался, что Косторная вернется на топ-уровень. «Алене будет очень тяжело встать на коня», — констатировал Железняков.