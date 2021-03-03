Россиянин Андрей Рублёв обыграл британца Энди Маррея в двух партиях в матче 1/8 финала турнира в Роттердаме — 7:5, 6:2.

33-летний Маррей является трехкратным победителем турниров Большого шлема. В 2019 году шотландец перенес операцию на тазобедренном суставе и сейчас занимает 123-е место в рейтинге ATP.

Чтобы пробиться в следующую стадию, второй ракетке России понадобились 1 час 36 минут. В первом сете он сделал брейк при счете 5:5, а затем отыгрался с 15:40 на своей подаче. Во второй партии Рублёв дважды взял чужую подачу и завершил поединок пятью выигранными геймами подряд. В активе победителя пять эйсов и ни одной двойной ошибки. В следующем круге Рублёв сыграет с сильнейшим в противостоянии Давид Гоффен (Бельгия) — Жереми Шарди (Франция).

Ранее выступление на турнире неожиданно рано завершил Даниил Медведев. Россиянин, посеянный под первым номером, проиграл в 1/16 финеала в двух сетах сербу Душану Лайовичу (6:7, 4:6).