Чемпионка мира-1999 в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что Алене Косторной будет тяжело вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.

3 марта стало известно о намерении Косторной уйти из школы Евгения Плющенко, где они занималась с лета прошлого года. За полгода до этого 17-летняя спортсменка стала чемпионкой Европы под началом Тутберидзе.

Бутырская отметила, что после смены тренера Косторная сдала, о чем свидетельствуют последние результаты. Чемпионат России фигуристка пропустила из-за коронавируса, а в финале Кубка России довольствовалась 6-м местом. «Всегда сложно возвращаться туда, откуда ушел. Человек предал, не поверил и ушел. Что-то не понравилось — пришел обратно. Это будет тяжелый возврат», — сказала Бутырская в комментарии tele-sport.ru.

По мнению эксперта, Косторной не хватает качественных тренировок. «Человека, который этим каждый день занимается, — сразу видно. Даже обычный прокат становится психологически сложным моментом», — сказала Бутырская.