Российский легионер «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в победном матче 25-го итальянской серии «А» против «Кротоне» — 5:1. Полузащитник поставил точку, забив на 85-й минуте.

Миранчук появился на поле на 63-й минуте вместо украинца Руслана Малиновского. К тому времени хозяева поля уже вели 4:1, хотя на перерыв команды уходили при равном счете. Помимо россиянина, в составе бергамаски отличились Робин Госенс, Хосе Паломино, Луис Муриэль и Йосип Иличич. Гол престижа у «Кротоне» провел нигерийский форвард Сими, сравнявший счет на 23-й минуте.

Миранчук забил второй гол в 16 матчах чемпионата Италии. Ранее он поразил ворота «Интера» 8 ноября.

«Аталанта» праздновала четвертую подряд победу в серии «А». В активе команды Джан Пьеро Гасперини стало 49 очков, она настигла в таблице «Ювентус». У туринцев остается игра в запасе. «Кротоне» замыкает таблицу с 12 баллами.