Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы», в котором флорентийский клуб потерпел поражение — 1:2.

Кокорин появился на поле на 52-й минуте, заменив полузащитника Гаэтано Кастровилли. За три минуты до этого римляне открыли счет усилиями Леонардо Спинаццолы. «Фиорентина» отыгралась на исходе игрового часа — мяч в свои ворота забил все тот же Спинаццола. В концовке удача улыбнулась «Роме», забившей победный мяч на 90-й минуту стараниями Амаду Диавара.

Клуб из Флоренции потерпел 12-е поражение в чемпионате. На счету «фиалок» осталось 25 очков. «Рома» набрала 47 очков после 25 туров и идет пятой в таблице.

Следующий матч «Фиорентина» проведет 7 марта, когда примет на «Артемио Франки» стоящую на вылет «Парму».