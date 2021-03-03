Российские лыжники остались за чертой призеров по итогам коньковой гонки на 15 км с раздельного старта на чемпионате мира в Оберстдорфе, фигуристка Алена Косторная намерена вернуться от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, Алексей Миранчук отметился голом за «Аталанту». Эти и другие новости — в топ-подборке Nevasport за 3 марта.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в мужской «разделке» ЧМ, Большунов — 4-й

Российские лыжники не смогли пополнить медальную копилку на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лидер сборной и общего зачета Кубка мира Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем, следом расположился Артем Мальцев. Весь пьедестал заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симена Хегстад Крюгер и Харальд Амундсен.

Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился точным ударом в победном матче серии «А» против «Кротоне» — 5:1. Россиянин вышел на поле в середине второго тайма, заменив украинца Руслана Малиновского, и поразил цель в концовке, установив окончательный счет. Это второй гол для Миранчука в серии «А». В еще одном матче игрового дня «Фиорентина» на последних минутах проиграла «Роме» (1:2). Александр Кокорин появился на поле в начале второго тайма.

Косторная может вернуться от Плющенко к Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная посетила каток «Хрустальный» и обсудила с Этери Тутберидзе тему возвращения к тренеру, под началом которой стала чемпионкой Европы в 2020 году. Прошлым летом 17-летняя спортсменка перешла к Евгению Плющенко, однако с тех пор на фоне проблем со здоровьем ее результаты ухудшились. Квинтэссенцией неудач стал провал в финале Кубка России, где Косторная заняла лишь 6-е место, что, видимо, и побудило ее подумать о возвращении к Тутберидзе.

Квадистка из ЦСКА Берестовская перешла в группу Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов с сожалением сообщил, что его подопечная Елизавета Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе. Занимаясь с Давыдовым, 13-летняя спортсменка, победившая в первом сезоне «Ледникового периода», освоила четверной тулуп, который уже исполняла на соревнованиях.

Медведев неожиданно проиграл на старте турнира в Роттердаме

Первая ракетка России Даниил Медведев неудачно стартовал на турнире в Роттердаме. В 1/16 финала россиянин, посеянный под первым номером, в двух сетах проиграл сербу Душану Лайовичу — 6:7, 4:6. Еще один россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал, обыграв именитого британца Энди Маррея — 7:5, 6:2.

Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов

3 марта перестало биться сердце комментатора Юрия Розанову. Ему было 59 лет. В последнее время лауреат ТЭФИ-2012 как лучший спортивный комментатор боролся с онкологическим заболеванием. В память о Розанове все матчи КХЛ 3 марта начались с минуты молчания. Аналогичный ритуал будет соблюден перед матчами 21-го тура футбольного чемпионата России. Вечная память…