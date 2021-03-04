Вице-президент СБР Алексей Нуждов рассказал о том, как российские спортсмены обеспечиваются на соревнованиях.

По словам Нуждова, Кубок мира является коммерческим стартом, где спортсмены зарабатывают призовые. В этой связи, спортсмены сами, если хотят, стирают форму.

Нуждо объяснил, что к призовым СБР не имеет никакого отношения к призовым — деньги приходят биатлонистам напрямую. При этом команду кормят, селят и возят за счет государства.

«Тренеры, сервис-группа, массажисты с врачами тоже не стоят спортсменам ни копейки. Имея такое обеспечение, форму-то уж можно за свой счет постирать. Кстати, ни разу не слышал от спортсменов подобных просьб», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Также вице-президент СБР Алексей Нуждов раскрыл цифры бюджета Союза биатлонистов России.