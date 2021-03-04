На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место сегодня, 4 марта, пройдет женская эстафета. Начало гонки — в 18.05 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Сборная России выйдет на старт со второй линии под пятым номером. Первый этап побежит Ульяна Кайшева, второй Ирина Казакевич, третий Лариса Куклина. «Забойщиком» выступит Светлана Миронова.

Тренеры сильно поменяли состав по сравнению с предыдущей эстафетой, которая проходила 20 февраля в рамках чемпионата мира в Поклюке. Поссиянки в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мирновой и Ульяны Кайшевой заняли только одиннадцатое место.

Всего в гонке в Нове Место примут участие 21 команда. Это будет первое соревнование в программе первого из двух этапов в Чехии.