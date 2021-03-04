Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что российскому новобранцу Александру Кокорину требуется время на адаптацию к итальянскому футболу.

3 марта «фиалки» дома уступили «Роме» в 25-м туре серии «А» (1:2). Кокорин появился на поле в начале второго тайма. При нем хозяева смогли отыграться, но под занавес пропустили решающий мяч. В трех матчах за флорентийцев купленный у «Спартака» форвард не отметился результативными действиями.

Кокорин переехал в Италию в январе, заключив долгосрочный контракт. После его дебюта эксперты и болельщики подвергли критике игру нападающего. По мнению Пранделли, россиянину нужно дать время, чтобы интегрироваться в итальянский футбол. «Мы должны снизить ожидания и проявить терпение. Кокорин должен понимать итальянский футбол», — приводит слова коуча пресс-служба «Фиорентины».