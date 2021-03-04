Зенит» сыграет очередной матч в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Коллектив Хавьера Паскуля на своем паркете в СИБУР Арене встретится с мадридским «Реалом». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляция матча можно посмотреть здесь:



В данный момент команды являются соседями по турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. «Зенит» находится на шестом месте с 16 победами в 26 матчах. У «Реала» такое же количество побед, но поражений на одно больше — 11 (мадридский клуб провел на игру больше).

В предыдущей встрече «Зенит» уверенно победил немецкую «Альбу» на свое площадке со счетом 87:71. «Реал» в прошлом матче уступил другому российскому клубу «Химкам» с разницей в одно очко — 78:77.