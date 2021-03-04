«Барселона» при драматичных обстоятельствах пробилась в финал Кубка Испании. В ответном полуфинале каталонцы разгромили «Севилью» (3:0), которой уступили 0:2 в первой встрече.

Исход двухматчевой дуэли определился в дополнительное время. Решающий мяч на 95-й минуте провел датчанин Мартин Брэйтуэйт. В основное время у «Барсы» отличились Усман Дембеле и Херард Пике, причем испанский защитник перевел матч в овертайм, забив на 90-й минуте. Тогда же «Севилья» осталась в меньшинстве по причине удаления Фернандо. На 73-й минуте полузащитник клуба из Андалусии Лукас Окампос не реализовал пенальти.

В финале команда Роналда Кумана померится силами с победителем пары «Атлетик» — «Леванте». В первом матче в Бильбао была зафиксирована ничья 1:1. Ответный поединок пройдет сегодня, 4 марта, в Валенсии.