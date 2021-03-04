Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что фигуристка Алёна Косторная может уйти из группы Евгения Плющенко и вернуться в команду своего бывшего специалиста Этери Тутберидзе.

Навка считает, что это решение самого спортсмена: если Косторная решит вернуться к Тутберидзе, значит, у нее будут на это веские основания.

«Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алёну в данном случае нельзя», — цитирует Навку «RT на русском».

Ранее Алена Косторная не подтвердила, но и не опровергла слухи о намерении вернуться к тренеру Этери Тутберидзе, под руководством которой стала чемпионкой Европы в прошлом году.